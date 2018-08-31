TSK'dan açıklama: 19 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak kuzeyi Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine 31 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK'nın yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütü PKK'yla mücadelesi devam ediyor.

19 TERÖRİST



Genelkurmay'ın Twitter hesabından bugün düzenelen operasyonla ilgili yapılan açıklamada; "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine 31 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar