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19 Nisan 2018 10:37 | Son Güncelleme: 19 Nisan 2018 11:07

TSK'dan acı haber! Şehit var

TSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

TSK'dan acı haber! Şehit var

TSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: TSK


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