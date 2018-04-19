TSK'dan acı haber! Şehit var
TSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
TSK, "18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
Kaynak: ajanslar