"TSK'da 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik!"

Miili Savunma Bakanı Nurettin Canikli yaptığı açıklamada, FETÖ'nün TSK içerisinde 3 bin kişilik yapısını deşifre ettiklerini açıkladı. Açıklamanın devamında ise Canikli deşifre olanların KHK ile TSK'dan ihraç edileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

Kaynak: AjansHaber