Son Dakika!
27 Mart 2018 14:04 | Son Güncelleme: 27 Mart 2018 14:34

Tel Rıfat Operasyonunda Flaş Gelişme!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. 27 Mart'ta düğmeye basan ÖSO ve Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Harita saatler içinde değişti.

Tel Rıfat Operasyonunda Flaş Gelişme!

Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın verdiği destekle devlet kurma planları yapan teröristlerin oyunu bozuldu.

Afrin'de YPG'li teröristleri bozguna uğratan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tel Rıfat'a yönelik operasyon için hazırlıklara başlamıştı.

TEL RIFAT YPG'YE MEZAR OLDU

27 Mart'ta düğmeye basan Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Harita saatler içinde değişti.

HALK MEMNUN
Tel Rıfat'ta kontrolü tamamen ele geçiren Mehmetçik, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılandı.

Geçtiğimiz hafta; Tel Rıfat halkı meydanlara dökülerek Türk askerinin bölgeye girerek hakimiyet sağlaması için gösteri düzenlemişti.

TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı

TSK'nın Beklenen Operasyonu Başladı! Hedef Tel RıfatGündem27 Mart 2018 12:18TSK'nın Beklenen Operasyonu Başladı! Hedef Tel RıfatZeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Tel Rıfat


0Yorum Yap