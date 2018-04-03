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03 Nisan 2018 17:57 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2018 18:19

TSK: Suriye'nin İdlib kentinde 8. gözlem noktası kuruldu

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

TSK: Suriye'nin İdlib kentinde 8. gözlem noktası kuruldu

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Kaynak: AA

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