TSK: Suriye'nin İdlib kentinde 8. gözlem noktası kuruldu
Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.
Detaylar geliyor..
Kaynak: AA
Detaylar geliyor..
Kaynak: AA
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin provokatörleri adliyeye sevk edildi Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program... Son Dakika
Kızıldeniz'de Suudi petrol tankeri vuruldu! Kızıldeniz'de Suudi petrol tankeri Husi güçlerince saldırıya uğradı. Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans yoluyla Türkiye'nin ilk... Son Dakika
Vladimir Putin Ankara'da Rusya liderinin uçağı Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus liderini Külliye'de karşılayacak.... Son Dakika