TSK sınır ötesi operasyon ile imha etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri bir kez daha imha etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: Ajanslar