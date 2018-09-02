TSK resmen açıkladı!

Aydın'ın Didim ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyle icra edilen karakol görevi esnasında 29 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyle icra edilen karakol görevi esnasında 29 kaçak göçmen yakalandı.

TSK AÇIKLAMA YAPTI



Twitter hesabından açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 29 kişinin bir teknede yakalandığını şu ifadelerle duyurdu: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG KARABURUN tarafından düzensiz göçle mücadeleye destek kapsamında icra edilen karakol görevi esnasında Didim açıklarında içinde 29 kişinin olduğu düzensiz göç botu tespit edilmiş ve Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edilmiştir."

Kaynak: Ajanslar