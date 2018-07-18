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18 Temmuz 2018 17:32 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 17:34

TSK Münbiç'te 16. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16. bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini açıkladı.

TSK Münbiç'te 16. devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Temmuz 2018’de, 16’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: münbiçtsk


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