TSK Münbiç'te 16. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16. bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiğini açıkladı.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Temmuz 2018’de, 16’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

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Kaynak: Ajanslar