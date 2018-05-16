TSK İdlib'e 12. gözlem noktası kurdu

TSK, İdlib'de 12'nci ateşkes gözlem noktasını kurdu. Böylelikle ateşkes gözlem hattı tamamlandı.

TSK, Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

İDLİB'DE ÇEMBER OLUŞTURULDU

TSK konvoyu İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesinde 11 nolu 12. gözlem noktasını kurdu. Son kurulan gözlem noktasıyla birlikte TSK, ateşkes çemberini tamamladı.

TSK'NIN GÖZLEM NOKTALARI

TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

Şimdiye kadar TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:



1- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu gözlem noktası

2- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

3- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

4- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 6 nolu

5- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 7 nolu

6- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 8 nolu

7- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 nolu

8- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

9- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

10- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu 11- 14 Mayıs 2018 - İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 nolu

Kaynak: ajanslar