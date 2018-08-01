TSK gri listedeki teröristi etkisiz hale getirdi
TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018'das düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir" denildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir" denildi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN GRİ LİSTEDEKİ AHMET DOĞURU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Güvenlik güçlerinin Ağrı'daki operasyonunda öldürülen teröristin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.
26 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru isimli teröristin olduğu belirlendi.
Kaynak: Ajanslar