TSK duyurdu: Sağ olarak ele geçirildi!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Siirt'te sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Siirt'te dün düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar gri listesinde yer alan Adil Kod Adlı Muhdi Başçı ölü olarak, kırmızı listede yer alan Malik Kod Adlı Osman Özonal ise sağ olarak ele geçirildi.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORDU

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı arananlar gri listesinde aranan bölücü terör örgütü mensubu Adil Kod Adlı Muhdi Başçı (sözde Mişare Grup Sorumlusu) ölü olarak, kırmızı listede aranan Malik Kod Adlı Osman Özonal ise sağ olarak ele geçirildi. Operasyonda ayrıca iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 204 adet fişeği, iki adet el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Hakkari, Bitlis ve Elazığ kırsal alanlarında, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen arazi aramalarında dört adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda bir el yapımı patlayıcı imha edildi, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

YASA DIŞI GEÇİŞTE BULUNAN 726 KİŞİ YAKALANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından Suriye sınırında yasa dışı geçişte bulunan 589 kişi yakalandı ve bu müdahaleler sırasında bir adet araç ile çok sayıda telefon ele geçirildi. Irak sınırında 4, Yunanistan sınırında ise 131 kişi yasa dışı geçişte bulunurken yakalandı.

Öte yandan İran sınırında ise üç adet av tüfeği, üç adet havalı tüfek ile 4 bin 550 paket sigara ele geçirildi.

Kaynak: Ajanslar