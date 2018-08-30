TSK duyurdu: Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

TSK, yapılan son hava operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiş, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar