TSK duyurdu: Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamada Ağrı Doğubeyazıt kırsalında düzenlenen operasyonda gri listede yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir'in öldürüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sosyal paylaşım platformu Twitter'da yapılan açıklamada, Ağrı'da yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu belirtildi.

''TOLHİLDAN'' KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından Twitter'da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan "Tolhildan" kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir.''

Kaynak: Ajanslar