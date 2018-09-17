TSK duyurdu: 5 terörist öldürüldü

Son iki günde yapılan hava operasyonlarında üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüğü bildirildi.

Son iki günde yapılan hava operasyonlarında üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüğü bildirildi.

TSK AÇIKLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Kaynak: Ajanslar