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14 Eylül 2018 21:09 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 21:13

TSK çok konuşulan Turaz Şahini Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı!

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na ilişkin görüntüler paylaşıldı.

TSK çok konuşulan Turaz Şahini Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarınca Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikata ilişkin görüntülerde, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının yan yana uçtuğu anlar da yer aldı.


Kaynak: AA

Etiketler: Turaz Şahini Tatbikatı


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