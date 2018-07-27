TSK açıkladı: Bir haftada 44 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta, 30'u yurt içinde olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELE TAM GAZ DEVAM

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve dışında, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Geçen 20-27 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



"İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirilmiş, 24 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 180 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet top mermisi, 1,5 kilo tahrip kalıbı, 5 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 18 adet fünye, 9 adet antipersonel mayını, 1 adet antitank mayını, 9 kilo C-4 patlayıcı, 26,3 kilo petn patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet el dürbünü,1 adet el telsizi, 10 kilo amonyum nitrat, 21 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş ve 6 adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 6 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

4 BİN 861 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğini sağlamaya yönelik kontrollerle kaçak geçiş ve kaçakçılığın önlenip, terör örgütünün serbest hareket etmesinin engellendiği kaydedilen TSK açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan 01 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi, son bir haftada 4 bin 861 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 150 litre kaçak akaryakıt ve 66 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

Kaynak: Ajanslar