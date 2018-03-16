TSK AFRİN'E HAVADAN BİLDİRİ ATTI

Teröristlerin sizi kalkan olarak kullanmasına izin vermiyor...

Türk Silahlı Kuvetleri havadan Afrin'deki siviller için havadan bildiri attı. Afrin'den ayrılamak isteyenler TSK'NIN garantisi altında olacaktır yazılı bildiri Afrin üzerinden uçaklar tarafından bırakıldı...



TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır." denildi.



İşte o bildiri







Kaynak: ajanshaber