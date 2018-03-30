TSK Afrin'de tahiri eserleri de koruyor

Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserler, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önceki halini koruyor.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava saldırılarında tahrip ettiğini ileri sürdüğü Brat köyündeki tarihi eserler, TSK ve ÖSO tarafından korunuyor.

ESERLER KORUNUYOR

Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserlerin herhangi bir saldırıya uğramadığını kanıtlıyor.

"FİTNE SOKMAK İÇİN YALAN ATTILAR"

Eserleri koruma altında tutan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Ebu Abdul, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi bizlerin tarihi eserleri yakıp yıktığını savundu. Fitne sokmak için bu haberleri çıkardı. Gördüğünüz gibi eserlere hiçbir şekilde zarar verilmedi." diye konuştu.

4-5. yüzyıllara ait olan Brat ve bazı çevre köylerdeki tarih eserler, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya kültür mirası listesine alınmıştı.