Son Dakika!
21 Nisan 2018 18:21 | Son Güncelleme: 21 Nisan 2018 18:25

TSK Afrin'de Acil Yardım Hastanesi Kurdu

TSK ile ÖSO unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Cinderes beldesi sakinleri için Acil Yardım Hastanesi kurdu. Hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkanı sağlanıyor.

TSK Afrin'de Acil Yardım Hastanesi Kurdu

Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

ACİL YARDIM TSK'DAN
Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor.

TSK'dan Afrinlilere Acil YardÄ±m Hastanesi

400 KİŞİYE HER GÜN HİZMET
Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor. Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan'da kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt ve Arap oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

TSK'dan Afrinlilere Acil YardÄ±m Hastanesi

TSK'dan Afrinlilere Acil YardÄ±m Hastanesi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


0Yorum Yap