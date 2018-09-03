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03 Eylül 2018 21:09 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 21:39

TSK açıkladı: Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

TSK: Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir.

TSK açıkladı: Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: tsk


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