TSK açıkladı: 4 bin 448 oldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4448 olduğu bildirildi.

TSK, 6 -11 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyon ve faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlar sonucunda biri lider kadroda olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, tespit edilen 14 adet EYP ve 8 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Açıklamada bu operasyonlar sırasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

YASA DIŞI GEÇİŞTE BULUNAN 7 BİN 127 KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında düzenlenen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 127 kişi yakalandı.

17 BİN 100 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 2.110 litre kaçak akaryakıt, 6.3 kilo uyuşturucu, 17.100 paket kaçak sigara ve 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütü üzerinde azim ve kararlılıkla düzenlenen operasyonlarla oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığı dile getirildi.

"MÜNBİÇ BÖLGESİNDEN YAPILAN TACİZ VE SALDIRILARA MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR"

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir" denildi.

İDLİB'DE 10 GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ

İdlib Bölgesinde, 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 10 Gözlem Noktası tesis edildiği belirtilirken diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmekte olduğunun altı çizildi.

AFRİN'DE 4 BİN 448 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 448 olduğu ifade edilen açıklamada bu operasyon sırasında çıkan çatışmada 54 askerin şehit olduğu 233 askerin ise yaralandığı belirtildi.

AFRİN'DE BİN 159 ADET EYP İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihinde kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmekte olduğu dile getirilirken harekat kapsamında bugüne kadar 214 adet mayın ve 1159 adet EYP tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KESİNTİSİZ OLARAK EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRDÜRME AZİM VE KARARLILIĞINDADIR"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam etmekte olduğu ifade edilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" denildi.

Kaynak: Ajanslar