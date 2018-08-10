TSK açıkladı: 39 terörist öldürüldü

TSK tarafından son 1 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Geçtiğimiz süreç içerisinde (03 Ağustos - 09 Ağustos 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

İcra edilen operasyonlarda;

Dördü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 24 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 39 terörist etkisiz hale getirilmiş,

19 adet piyade tüfeği, üç adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile iki adet RPG-7 roket atar, 28 adet el bombası, yedi adet telsiz, 158 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 12 adet EYP imha edilmiştir."

Kaynak: Ajanslar