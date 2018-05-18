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18 Mayıs 2018 18:15 | Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018 18:19

TSK açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi!

Genelkurmay Başkanlığı, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

TSK açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi!

Genelkurmay Başkanlığı, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 10-17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: "Terörle mücadele harekatında 10-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında 23 terörist etkisiz hale getirilmiş, 7 silah mevzii, sığınak ve barınak ile 49 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir"


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: teröristtsk


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