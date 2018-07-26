TSK açıkladı: 12 terörist öldürüldü
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari, Şanlıurfa ve Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen hava operasyonlarında toplamda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz'daki hava harekatlarında toplamda 12 teröristin etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: Ajanslar