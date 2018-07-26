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26 Temmuz 2018 17:26 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018 17:30

TSK açıkladı: 12 terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari, Şanlıurfa ve Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen hava operasyonlarında toplamda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz'daki hava harekatlarında toplamda 12 teröristin etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 12 teröristTSKts


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