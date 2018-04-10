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10 Nisan 2018 10:01 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 10:04

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Zap, Harkuk ve Şırnak'ta hava harekatı düzenlendi

TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Zap, Harkuk ve Şırnak'ta hava harekatı düzenlendi.  Düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Gündem

Etiketler: Terörist


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