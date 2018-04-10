TSK: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Zap, Harkuk ve Şırnak'ta hava harekatı düzenlendi
Zap, Harkuk ve Şırnak'ta hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Gündem
Zap, Harkuk ve Şırnak'ta hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Gündem
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