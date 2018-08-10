Trump'tan yine operasyon yeni operasyon: Aramız iyi değilmiş!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye- ABD arasındaki ilişki ve dolar ile ilgili bugün sert bir tweet attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son attığı Türkiye tweeti, Twitter'ın Türkiye kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL"



ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı bie şekilde aşağı gidiyor. Aluminyum vergisi %20, çelik % 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil.” ifadeleri kullanmasıyla yorumların akması bir oldu.

TRUMP'A 'TOPUNUZ GELİN'Lİ CEVAP



Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın sert Türkiye tweetine karşılık Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.

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Kaynak: Ajanslar