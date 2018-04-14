Trump'tan kritik Suriye açıklaması!
Trump yaptığı açıklamada,"Fransa ve İngiltereye teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alınamazdı." dedi.
ABD, İngiltere ve Fransa, Esad rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşılık olarak dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu.
Birçok lider tarafından gün boyu saldırıya ilişkin açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donal Trumpda saldırıyı Twitter hesabından değerlendirdi.
"MÜKEMMEL İCRA EDİLMİŞ BİR SALDIRI"
Trump paylaşımında, "Mükemmel icra edilmiş bir saldırı. Görev tamamlandı. (Mission Accomplished!)" dedi.
Gündem14 Nisan 2018 09:05İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...
Kaynak: Ajanslar