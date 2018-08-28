Trump'tan yeni Rahip Brunson açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Evangelist liderlerini ağırladığı Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada İzmir'de ev hapsinde bulunan Rahip Brunson hakkında da açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahşp Brunson'la ilgili yeni bir açıklama geldi.

''BRUNSON'IN SERBEST KALMASI İÇİN SAVAŞIYORUZ''

Trump, Evangelist liderleri ağırladığı akşam yemeğinde, Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını söyledi ve bunun için verilen mücadeleden bahsetti.

"Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı bu açıklamaları esnasında aldı. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

Kaynak: Ajanslar