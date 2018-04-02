Trump'tan Sisi'ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sisi ile bir telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler." ifadesine yer verildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" NOTU

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mısır seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sisi’nin tekrar seçildiğine vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, Mısır ile olan ortaklığına değer veriyor ve bu ülkeyle ortak hedefler üzerinde çalışmaya devam edecektir. Seçimlerle ilgili, ifade özgürlüğü engellemelerinin yapıldığına dair raporları da not ettik. Mısırlılar için daha fazla siyasal katılımın sağlanmasını teşvik etmeye devam edeceğiz ve insan haklarının korunmasının medeni Mısır toplumu için esas olduğunu vurgulayacağız." ifadesine yer verildi.

Muhtemel adayların seçimler öncesinde bir şekilde bertaraf edildiği, muhaliflerin ise boykot ettiği Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklanmıştı. Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayımlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin, oyların yüzde 97,08'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.