Trump Kudüs'te hiçbir şey olmamış gibi davranarak müslümanlar için Ramazan tebriği yayımladı!

ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının hemen öncesinde yayımladığı mesajda Kudüs'te hiçbir şey olmamış gibi, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan aynı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının hemen öncesinde yayımladığı mesajda, ABD'de ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan aynı tebrik etti.

ABD Başkanı Trump, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Trump, "Bu akşamdan itibaren ABD'de ve dünyanın her yerinde ramazan ayını idrak edecek tüm Müslümanlara selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Mesajında, Müslümanların namaz ve oruç ile kendilerini manevi olarak beslediklerini belirten Trump, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal bağları da güçlendirdiklerini kaydetti.

Gündem 15 Mayıs 2018 22:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail liderine ders niteliğinde tweet!Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netanyahu ya hatırlatma..." şeklinde attığı tweet ile bir kez daha İsrailli lidere ders verdi.

Ramazan ayının, Müslümanların Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, uluslararası arenada da Kudüs kararı gibi adımları dolayısıyla eleştiri topluyor.

Kaynak: AA