Trump'tan Rusya'ya.."Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor!"

Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin,bugün yaptığı açıklamada Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin düşürüleceğini açıklamıştı. Rusya'nın bu açıklamasına ABD cephesinden cevap bizzat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

HAZIR OL RUSYA, FÜZELER GELİYOR...

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya, çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

İNSANLARI GAZLA ÖLDÜREN BİR HAYVANLA PARTNER OLMAMALIYDINIZ

Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya da değinerek Rusya'ya seslendi ve "Gazla insanları öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalıydınız" dedi.

RUSYA:DERHAL KARŞILIK VERİRİZ

Lübnan'daki El Manar televizyonunda konuşan Rus Büyükelçi Zasypkin, "Amerikalılar vurursa o zaman füzeleri düşürülecek, hatta bu füzelerin atıldığı yerler de vurulacak" demişti. Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov ise, ABD'nin Suriye'de Rus ordusunu vurması halinde derhal karşılık vereceklerini söylemişti.

Kaynak: AjansHaber