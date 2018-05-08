Trump'tan Kudüs kararı!

Trump’ın, Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışına katılmayacağı, yerine kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner ve Hazine Bakanı'nı göndereceği bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı ABD'nin yeni İsrail büyükelçilik binasının açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın öncülüğündeki delegasyonun katılacağını açıkladı.

TRUMP KATILMIYOR

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Kudüs'te açılacak bina için düzenlenecek törene katılacak delegasyon listesinde Trump yer almadı.

TRUMP'IN KIZI VE DAMADI AÇILIŞA GİDECEK

Açıklamaya göre, ABD delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlık edecek. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in de katılacağı delegasyonda ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da yer alacak.

Daha önceki açıklamalarında elçilik açılışına katılabileceğini dile getiren Trump listede yer almazken, ABD Başkanı'nın İsrail ile yakın ilişkilerinde önemli yer tutan kızı ile damadının isimlerinin delegasyonda olması dikkat çekti.

KUDÜS'TE ADRES LEVHALARI DİKKAT ÇEKİYOR

İsrail'in, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirdiği bildirilmişti.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

TRUMP, 'BEN DE KATILACAĞIM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump mart ayında, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreniyle ilgili de 'eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim' demişti.

Kaynak: Ajanslar