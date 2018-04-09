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09 Nisan 2018 18:40 | Son Güncelleme: 09 Nisan 2018 18:50

Trump'tan flaş Doğu Guta açıklaması!

ABD başkanı Trump Suriye için; "Askeri liderlerle görüşüyorum. 24-48 saat içinde önemli bir karar vereceğiz. Saldırıyı kınıyorum."dedi.

Trump'tan flaş Doğu Guta açıklaması!

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Kaynak: AjansHaber

Etiketler: Trump


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