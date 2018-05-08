Trump'tan flaş açıklama! Anlaşmadan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Frana Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Frana Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Trump, Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

İRAN ANLAŞMASINDA NELER VARDI?

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleerfaaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santirfüjleri azaltma taahütünde bulunuyor.

Anlaşma koşulları İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: Ajanshaber