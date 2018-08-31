Trump'tan Brunson açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım

FETÖ ve PKK'dan yargılanarak Türkiye'de tutuklu bulunun Papaz Brunson için hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bundan sonra neler olarak göreceğiz" dedi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, İsrail’in bir Türk vatandaşını serbest bırakması için yardım ettikten sonra, Pastör Brunson’un serbest bırakılmamasını, "Kişsel olarak hayal kırıklığı içindeyim" diye niteledi.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''

Trump, "Birisini onun için Türkiye'ye geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız” diye konuştu.

TAKAS OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

İngiliz Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki konuşma sırasında yaşanan bir yanlış anlaşılmanın neden olduğunu iddia etmişti.

Chulov'un kaynağına göre,"Trump, Özkan'ın serbest bırakılması için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

Oysa Başkan Erdoğan Trump'a böyle bir şeyin sözünü vermedi.

Kaynak: Ajanslar