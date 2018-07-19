Trump'tan Başkan Erdoğan'a 'Rahip Brunson' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump , Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması için Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

TRUMP ÇAĞRIDA BULUNDU

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu devam ederken ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

TUTUKLUĞUNU 'UTANÇ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Trump, Andrew Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararını bir "utanç" olarak nitelendirdi. Brunson'un uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Güncel 18 Temmuz 2018 13:09 ABD'li rahip Brunson bir kez daha hakim karşısındaDonald Trump tarafından iadesi istenen terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kaynak: Ajanslar