Trump'tan AB'ye bir yaptırım daha!

Trump bir yaptırım kararı daha alarak "AB'den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" ifadesini kulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliğinden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.



Batı Virginiada katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, ABden ABDye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız dedi.

HENÜZ TARİH BELİRLENMEDİ

Trump'ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Rossun otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journalda yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Kaynak: Ajanslar