Trump'la köşe kapmaca: Rusya ve Çin'den kritik adım!

AB, Çin ve Rusya temsilcilerinin Amerika'nın çekildiği nükleer anlaşmayı konuşmak üzere bir araya geleceği bildirildi.

Alman basını, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya’dan diplomatların, ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasından 'geriye kalanları kurtarmak için' nükleer programını sınırlandırması karşılında Tahran’a finansal yardım yapılmasını öngörecek yeni bir anlaşmayı görüşmekte olduklarını yazdı.

Alman Welt am Sonntag gazetesinin üst düzey AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupalı diplomat Helga Schmid’in liderliğindeki Avrupalı, Çinli ve Rus yetkililer, gelecek hafta Viyana’da buluşup ABD Başkanı Donald Trump’in 2015’te imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı alması sonrası atılabilecek adımları tartışacak.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki görüşmeye Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in katılması bekleniyor fakat ABD bu görüşmenin katılımcılarından biri olmayacak.Görüşmeye İran’ın katılıp katılmayacağının ise şu an için bilinmediği belirtildi.

Kaynak: ajanslar