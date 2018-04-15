Trump'ın yeni tweeti kendisini eleştirenlere!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye operasyonuyla ilgili eleştirilere tweetlerine bir yenisini ekleyerek cevap verdi.

Trump, tartışma yaratan "Görev tamamlandı" ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini belirtti, şunları söyledi:

"Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!"

Kaynak: Ajanslar