Trump'ın yaptırım kararına IMF'den yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı radikal kararlar ve yaptığı skandal açıklamalarla tepki almaya devam ediyor. Bir açıklama da IMF'den geldi.

ABD yönetiminin tarifelerle "savaş açtığı" ülkelerin arasında müttefiklerin de bulunması dünya siyaset dengelerini de tehdit ediyor.

ABD'nin ticaret savaşından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olacağını belirten IMF Başekonomisti Maurice Obstfeld, "Küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geniş kapsamlı ticaret çatışması nedeniyle ihracatının büyük bölümü tarifelere tabi tutulacağından özellikle kırılgan" dedi.

TRUMP TEPKİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, aldığı radikal kararlar ve yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplamaya devam ediyor.

Ülkesinin en önemli müttefikleri Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika ile ilişkilerini bozan Trump yönetimi, gümrük vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da çekinmiyor. Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ilişkin son açıklamaları bu durumun son örneği oldu.

TARİFELER 30'A YAKIN ÜLKEYİ ETKİLİYOR

ABD yönetiminin tarifelerle hedef aldığı tek ülke elbette Türkiye değil...

Küresel ticaret savaşının giriş safhası olarak kabul edilen çelik ve alüminyum tarifeleriyle teknik olarak Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya hariç olmak üzere bütün ülkeler hedef alınıyor.

Öte yandan, çelik ve alüminyum alanında yapılan ticaret göz önüne alındığında etkilenen ülke sayısı 30'a yaklaşıyor. Bu ülkelerin arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Kanada, Meksika, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam, Tayland, Tayvan, Katar, Endonezya, Malezya, Letonya, Moldova, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Türkiye bulunuyor.

ABD'nin gümrük tarifelerinden olumsuz etkilenen bu ülkeler dünya ekonomisinin en az yüzde 60'ını oluşturuyor.

Kaynak: Ajanslar