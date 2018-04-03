Trump'ın 'Sisi' Mutluluğu

Trump, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri de, FETÖ'nün elebaşı hain Gülen'i de iade etmeyen Amerika,Mısır'daki darbecilerin de bir numaralı dostu.

DARBECİ SEVGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki seçimleri yüzde 97'lik oy oranına ulaşarak kazanan Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TEBRİK ETTİ

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler." ifadesine yer verildi.

İKİNCİ TELEFON KRAL SELMAN'DAN

ABD Başkanı Trump'tan sonra Sisi'ye bir tebrik telefonu da Suudi Arabistan Kralı Selman'dan geldi.

Sisi'yi arayan Kral Selman, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekti.

Kaynak: Ajanslar