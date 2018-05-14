Trump'ın otelinin önüne yüzlerce kişi toplandı!

ABD Başkanı Trump'a ait Washington'daki otelin önünde toplanan kalabalık bir grup, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını slogan ve pankartlarla protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Trump International Otel önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, ABD ve İsrail yönetimlerine yönelik bir protesto gerçekleştirdi.

"Şimdi değilse" ortak sloganını kullanan grup, otelin bulunduğu Pennsylvania Caddesi'nde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.



Farklı kesimlerden temsilcilerin katıldığı ve antisiyonist Yahudilerin de destek verdiği protestoda, sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle İsrail yönetimi aleyhinde sloganlar atılarak, ABD yönetiminin de buna destek vermesi eleştirildi.

Protestocular, ellerindeki taşıdıkları "Yahudilerin geleceği Filistin'in özgürlüğünü talep ediyor", "Genç Yahudiler, Trump'ın işgal elçiliğini reddediyor" ve "Kudüs oyun değildir" yazılı pankartlarla ABD yönetimine mesaj verdi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 52 Filistinli şehit oldu ve 2 bin 410 Filistinli de yaralandı.

Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar