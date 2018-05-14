Son Dakika!
14 Mayıs 2018 21:36 | Son Güncelleme: 14 Mayıs 2018 22:31

Trump'ın otelinin önüne yüzlerce kişi toplandı!

ABD Başkanı Trump'a ait Washington'daki otelin önünde toplanan kalabalık bir grup, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını slogan ve pankartlarla protesto etti.

Trump'ın otelinin önüne yüzlerce kişi toplandı!

ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Trump International Otel  önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, ABD ve İsrail yönetimlerine yönelik bir  protesto gerçekleştirdi.

"Şimdi değilse" ortak sloganını kullanan grup, otelin bulunduğu  Pennsylvania Caddesi'nde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

 
Farklı kesimlerden temsilcilerin katıldığı ve antisiyonist Yahudilerin  de destek verdiği protestoda, sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle İsrail yönetimi  aleyhinde sloganlar atılarak, ABD yönetiminin de buna destek vermesi eleştirildi.

Protestocular, ellerindeki taşıdıkları "Yahudilerin geleceği  Filistin'in özgürlüğünü talep ediyor", "Genç Yahudiler, Trump'ın işgal elçiliğini  reddediyor" ve "Kudüs oyun değildir" yazılı pankartlarla ABD yönetimine mesaj  verdi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında  protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar  52 Filistinli şehit oldu ve 2 bin 410 Filistinli de yaralandı.

Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını  ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Trump


0Yorum Yap