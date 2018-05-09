Trump'ın kararına Hamaney'den çok sert tepki: "Trump aptalca...
Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine İran dini lideri Hamaney'den ilk tepki geldi. Hamaney, "Trump sen hata yaptın" dedi.
ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den de sert tepki geldi.
"Trump, bir hata yaptın" diyen Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’nın kararını açıkladığı konuşmasında "en az 10 yalan" söylediğini öne sürdü.
Hamaney, Trump’ın konuşmasının "aptalca ve yüzeysel olduğunu" söyledi.
Kaynak: ajanslar