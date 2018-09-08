Trump'ın eski danışmanına hapis cezası verildi!

Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos, başkanlık seçimi döneminde Rus yetkililer ile görüştüğü ortaya çıkınca , hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki davada ilk hapis cezası Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos'a geldi.

TRUMP GİZLİ ANLAŞMA İDDİALARINI YALANLADI



Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

Geçen yıl ekim ayında Rus yetkilileriyle olan irtibatları konusunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul eden Papadopoulos, hapis cezası aldı.

''ARAŞTIRMAYI ENGELLEMİŞ OLABİLİRİM''



Davanın görüldüğü esnada kendisinin korkunç bir hata yaptığını ifade eden Papadopoulos, “Dürüst değildim ve araştırmayı engellemiş olabilirim.” şeklinde konuştu.

Rusya soruşturması kapsamında FBI’ya yalan söylemekten suçlu bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza ile Papadapoulos, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında mahkum edilen ilk Trump kampanya yetkilisi oldu.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Kaynak: Ajanslar