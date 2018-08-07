Trump'ın açıklamasından sonra Mercedes'ten İran kararı!

Trump'ın ''İran ile iş birliği yapan bizimle yapamaz'' açıklamasından sonra dünya devi Mercedes'ten hamle geldi. Mercedes'in çatı şirketi olan Daimler, İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Daimler yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamasından dolayı ülkedeki sınırlı sayıdaki faaliyetin askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Daimler'in nükleer anlaşmanın geleceği ile ilgili olarak siyasi gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğine vurgu yapılırken, Daimler'in Mercedes-Benz kamyonlarını birleştirmek için iki yerel firma ile yaptığı genişleme planlarına da son verildi.

OTOMOTİV KİLİT ROL ÜSTLENİYOR



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik yürürlüğe koyduğu yaptırımlarda otomotiv kilit rol üstleniyor.

İKİNCİ PAKET KASIMDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



İran ekonomisi için hayati olarak adlandırılan petrol sektörünü kapsayan ikinci yaptırım paketinin ise 5 Kasım'da yürürlüğe gireceği bu paketin ise İran ekonomisine daha büyük bir darbe vuracağı ifade ediliyor.

AB'DEN İRAN'A KORUMA SÖZÜ



2015 nükleer anlaşma anlaşmasına hâlâ bağlı olan Avrupa Birliği, AB firmalarının İran'la olan ilişkilerini korumak için adımlar atmaya söz verdi, ancak belirsizlik birçok firmayı ülke dışına çekmeye zorluyor.

RENAULT 'DEVAM' DEDİ



Fransız otomobil üreticisi Renault, yaptırımlara rağmen İran'da kalacağını söyledi. Ancak, Fransız petrol grubu Total ve carmaker PSA, İran'dan çekilme olasılığının çoktan olduğunu gösteriyor.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TWEETİ



ABD Başkanı Donald Trump ise yaptırımlara yönelik attığı tweetinde şunları söyledi; ''İran yaptırımları resmi olarak yayınlandı. Bunlar şimdiye kadar uygulanan en ısırıcı yaptırımlar. İran ile iş yapan ABD ile iş yapamaz. DÜNYA BARIŞI için rica ediyorum!''

Kaynak: Ajanslar