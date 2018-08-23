Trump'ı sinirden çıldırtan gelişme: Dolara karşı birleşiyorlar!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, doları küresel bir şantaj aracı haline getirmesi, dünyayı çileden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, doları küresel bir şantaj aracı haline getirmesi, dünyayı çileden çıkardı. Başta Çin olmak üzere, Rusya ve Türkiye’ye uygulamış olduğu yaptırımlar yüzünden, bu ülkelerin dolara alternatif arayışları hızlandı.

YENİ BİR SİSTEM KURULMALI

İran nedeniyle Avrupa'ya rest çeken Trump AB'nin de geleceğini tehlikeye attı. Öyle ki, İran'dan yabancı şirketlerin çekilmesini isteyen ABD'ye karşı, AB'nin bölgedeki şirketlerini kapatmak istememesi, ekonomik gerilimi giderek tırmandırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Avrupa İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda” dedi. Alman Bakan, İran’la nükleer anlaşmanın kurtarılamaması durumunda bölgeyi bekleyen senaryoya da değinerek, “Ortadoğu’yu patlamaya hazır bir kriz bekliyor” dedi. Rus parlamentosunun Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov da, baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını söyledi. Doların 'dünya para birimi' statüsünü 1944'te kazandığını belirten Aksakov, o dönemde dolar sabit kalırken birçok ülkenin ulusal para biriminin değer kaybettiğini kaydetti. Aksakov, BRICS ülkelerinin yeni para birimi için harekete geçtiğini söyledi. BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını ve dünya endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çeken Aksakov, “Alternatif para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir. ABD, doların kullanımı için daha fazla baskı uygularsa, diğer ülkeler de ödemelerini dolar olarak yapmaz” ifadesini kullandı.

BRICS NEDİR?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın üyesi olduğu, bir işbirliği platformu olarak kuruldu. BRICS Zirvesi, 25-27 Temmuz'da, Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetli olarak katıldığı 10. BRICS Zirvesi'nde, ülkeler kendi aralarında ödemeler için yeni para birimi ihtimalini görüştüler.

MERKEL'İ KIZDIRAN KARAR

Dolar şantajıyla ülkelerin ekonomilerine darbe vurmaya kalkışan Trump, ticaret savaşında da yeni cepheler açmaya devam ediyor. Özellikle Alman otomobil üretecilerinin ABD piyasasındaki varlığından rahatsız olan Trump, “Mercedes'i Nevw York caddelerinden sileceğim” tehdidiyle işaretini verdiği ek gümrük vergisi kararını uygulamaya koydu. Trump, AB'den ABD'ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Kaynak: Ajanslar