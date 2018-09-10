Trump'ı hedef alan New York Times'in isimsiz makale tartışması devam ediyor

"Face The Nation" adlı programa konuk olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Donald Trump'ı hedef alan New York Times gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığını kesin olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın görevden alınıp alınmaması tartışması

Öte yandan Pence, NYT'deki isimsiz makalede Trump'ın görevden alınıp alınmamasının Beyaz Saray'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

YALAN MAKİNESİ RESTİ

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'de NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından Beyaz Saray'da bu yazının kim tarafından yazılmış olabileceği tartışılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştirmiş ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: Ajanslar