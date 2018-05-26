Trump'dan kritik duyuru: Hepsi serbest kaldı!
Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada kimliklerini açıklamadığı ve Venezuela'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alına Amerikalıların serbest bırakıldığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkesi Venezuela'da rehin tutulan Amerikalıların serbest kaldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, kimliklerini açıklamadığı Amerikalılarla bu akşam başkent Washington'da bir araya geleceğini belirtti.
Buluşmada rehinelerin aileleri de yer alacak.
Kaynak: Ajanslar