Trump'a bir darbe daha: Suçunu kabul etti!

ABD'de 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya müdürlüğünü yapan Paul Manafort'un Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller'le anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının başında bulunan Paul Manafort'un Özel Savcı Robert Mueller'le anlaşma yaptı.

Suçunu kabul eden Manafort itirafçı olma kararı aldı.

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Başkent Washington'daki federal mahkemeye çıkarılan Manafort, "ABD aleyhine gizli anlaşma yapmak ve adaleti engellemek için komplo kurmak"suçlarını kabul etti.

Bu gelişme ara seçimlere 2 ay kala Trump yönetimine büyük bir darbe olmuş oldu.

Kaynak: Ajanslar