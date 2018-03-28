Trump ve Putin'in Kapışmasında Son Raunt!

Dış politika uzmanları, ABD, Kanada, Ukrayna ve AB ülkeleri ile NATO'nun eş zamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik “sınır dışı” kararlarını ikinci bir "Soğuk Savaş"ın tetikleyicisi olarak değerlendiriyor.

Dış politika uzmanları, ABD, Kanada, Ukrayna ve AB ülkeleri ile NATO'nun eş zamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik "sınır dışı" kararlarını ikinci bir "soğuk savaş"ın tetikleyicisi olarak değerlendiriyor.

Uzmanlar, kontrollü bir şekilde "iki kutuplu dünya"hedeflendiğinin de altını çiziyor.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümünün ardından İngiltere ve Rusya arasında başlayan gerginlik, dünyaya yayılıyor.

NATO da bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini açıklarken, Moskova ise suçlamaları reddediyor. Öte yandan bazı AB ülkelerinin de bu yönde hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Rusya ile ABD ve AB arasında başlayan ajan krizini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

ABD'NİN YENİ DÜNYA DÜZENİ

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, ABD, Kanada, 14 AB ülkesi ve Ukrayna’nın eş zamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik ''sınır dışı'' kararının arkasında ABD'nin küresel hedeflerinin olduğunu ifade ederek, ABD’nin ''Yeni Dünya Düzeni'' inşa sürecinde Rusya’yı hedef aldığını söyledi.

Prof. Dr. Erol, alınan kararların ABD’nin Rusya ve Çin’i hedef alan politikasından kaynaklandığını belirterek, ''Bu kararla birlikte kriz; İngiltere-Rusya arasındaki bir kriz olmaktan çıkıp, hızlı bir şekilde Batı-Rusya arasındaki bir krize dönüştü. Gelişmeler, küresel bazda daha derin bir krize gebe görünüyor.'' dedi.

Dünya 28 Mart 2018 08:21 TUTUŞTULARLe Figaro yazarı, Avrupa ülkelerinin terör örgütü YPG için bir şeyler yapması gerektiğini aksi durumda Türkiye'nin bölgede elinin güçleneceğini yazdı.

Kaynak: Ajanslar